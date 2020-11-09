Королева Елизавета II впервые появилась на публике в защитной маске

Королева Великобритании Елизавета II впервые надела защитную маску на публике во время посещения могилы Неизвестного воина, в день 100-летия похорон.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на Sky News, посещение могилы Неизвестного воина в Вестминстерском аббатстве стало первым публичным появлением британской королевы с марта.

Королевский помощник отметил, что служба в среду была «очень личной» для королевы, поэтому она оставила на могиле цветы.

Маска королевы была чёрной с белыми краями и, как считается, была разработана дизайнером Анжелой Келли, которая создаёт много нарядов британского монарха.

В Букингемском дворце пока не комментируют эту информацию.

По данным Worldometer на утро 9 ноября в Великобритании зарегистрировали 1 192 013 случаев коронавирусной болезни, 49 044 — летальных. Страна занимает 8-е место в мире из 216 стран по количеству инфицированных COVID-19. Лидерами являются США, Индия и Бразилия. 20-е место занимает Украина.

Всего в мире на сегодняшнее утро зафиксировано 50 738 624 заболевших, 1 262 142 умерших и 35 795 605 избавившихся от болезни.

Как сообщала Одесса News, немецкие учёные определили риски заражения коронавирусом на массовых мероприятиях.