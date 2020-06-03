В Одессе — девятая жертва коронавируса — 83-летняя пенсионерка

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 3 июня в Одессе лабораторно подтверждены 226 случаев COVID-19. За последние сутки в городе зарегистрирированы 2 новых случая заболевания, один человек умер.

Всего в Одессе от коронавируса умерло 9 человек. Последняя жертва — 83-летняя жительница Одессы, которая находилась в тяжёлом состоянии в в реанимационном отделении городской клинической инфекционной больницы, — говорится на официальном сайте Одессы.

По данным на утро 3 июня, на стационарном лечении в этой больнице находятся 25 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, все жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 27 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице четыре человека находятся в тяжёлом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет. В состоянии средней тяжести находится 21 пациент.

Восемь детей с положительным тестом на COVID-19 в удовлетворительном состоянии находятся дома на амбулаторном лечении.

За последние сутки получены отрицательные результаты двух контрольных ПЦР ещё у одной жительницы Одессы, медицинской сестры городской клинической больницы №10.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 88 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 129 одесситов.

Как сообщала Одесса News, за последние сутки 49 жителей Одесской области преодолели коронавирус. Это самое большое количество выздоровевших за всё время наблюдений.