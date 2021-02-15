За неделю в Одессе родились 5 пар близнецов

На прошлой неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 199 новорожденных, что на 11 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Население Одессы за неделю пополнили пять пар двойняшек, все они родились в городском роддоме №5.

Численное преимущество на прошедшей неделе осталось за новорожденными мальчиками, которых появилось на свет 110. Также за неделю увидели свет 89 маленьких одесситок.

Лидерство по количеству новорожденных на минувшей неделе принадлежит городскому роддому №1, где на свет появились 54 малыша.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 188 новорожденных, в том числе четыре пары близнецов,

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