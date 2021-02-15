Зеленский пригласил компанию DP World инвестировать в украинские порты

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил одного из крупнейших портовых операторов в мире DP World расширить инвестирование в украинские порты.

Об этом шла речь во время встречи главы Украинского государства с главным исполнительным директором группы компаний DP World Султаном Ахмедом бин Сулайемом в Дубае, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Встреча состоялась на территории Dubai Maritime City, где создан искусственный полуостров и первый в мире хаб, который будет сочетать все области морской промышленности и торговли и направлен на решение глобальных логистических проблем морских грузоперевозок и портового сообщения.

Президент рассказал, что в Украине были приняты законы, которые будут мотивировать иностранных инвесторов приходить в нашу страну, в частности, о концессии, благодаря которой, по словам главы государства, в два украинских порта уже зашли иностранные инвесторы, и об «инвестиционных нянях», призванных создавать прямой контракт между инвестором и государством.

Зеленский отметил, что ему очень нравится идея со строительством современной марины (специально обустроенной гавани для яхт и катеров) и современного отеля в Одессе, а государство готово всячески сопровождать проект и действовать быстро в этом направлении.

«Поэтому мы сегодня приглашаем компанию DP World через такие концессии больше заходить на украинский рынок. У нас есть ещё четыре порта, в которые может зайти компания. Второе — построить марину вместе с компанией, которая занимается подобными проектами», — сказал Президент.

Он также напомнил, что в Украине был наконец проголосован закон о внутреннем водном транспорте, который не могли принять несколько десятков лет.

«Мы знаем, что речной транспорт может быть самым дешёвым в плане перевозок. Поэтому я хотел бы, чтобы вы также присмотрелись к будущим возможностям. Мне кажется, это привлекательный бизнес в Украине. И речь идёт не только о туризме, а прежде всего — о перевозке грузов», — отметил Зеленский.

Как сообщала Одесса News, Президент Владимир Зеленский 14-15 февраля находится с официальным визитом в Объединённых Арабских Эмиратах.

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