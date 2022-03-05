Зеленский выразил своё разочарование в силе НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский выразил своё разочарование последним саммиттом НАТО, состоявшемся 4 марта.

Об этом Зеленский сказал в своём вечернем видеообращении 4 марта.



«К сожалению, сегодня есть полное впечатление, что пора ещё кое-что помянуть – гарантии и обещания безопасности. Решительность альянсов. Ценности, которые для некоторых, кажется, умерли. Сегодня состоялся саммит НАТО. Слабый саммит. Растерянный саммит. Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы целью номер один.

Все разведки стран НАТО прекрасно знают о планах врага. Они также подтвердили, что Россия хочет продолжить наступление. Как может.

Девять дней мы видим жестокую войну. Разрушают наши города. Обстреливают наших людей, детей, жилые кварталы. Церковь. Школы. Уничтожают всё, что обеспечивает нормальную человеческую жизнь. И хотят продолжить это.

Зная, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО намеренно приняло решение не закрывать небо над Украиной.

Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО. Это самогипноз. Тех, кто слаб. Неуверенный. Внутренне. Хотя может владеть оружием в разы сильнее, чем есть у нас.

Вы должны были думать о людях. О человечности. А о чём вы думали на том саммите? Все люди, которые погибнут с этого дня, также погибнут из-за вас. Из-за вашей слабости. Из-за вашей разобщённости.

Всё, на что смог Альянс сегодня, это провести через систему своих закупок 50 тонн дизтоплива для Украины. Пожалуй, чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум. Чтобы лучше горело. Но он уже для нас сгорел. В огне русских войск.

Разве мы хотели такого НАТО? Разве такой Североатлантический союз вы строили?

Сегодня руководство Альянса дало зелёный свет для дальнейшей бомбардировки украинских городов и сёл, отказавшись совершить бесполётную зону.

Вы могли закрыть наше небо. Но…

Я не знаю, кого вы можете защитить и способны ли вы защитить свои страны – страны Альянса. От нас вы не сможете откупиться литрами горючего за литры нашей крови. Пролитой за нашу общую Европу. За нашу общую свободу. За наше общее будущее.

Но я также благодарен друзьям нашей страны в НАТО. Там много стран наших друзей, наших партнёров – большинство мощных партнёров, Тем, кто помогает нашему государству, несмотря ни на что. С первого дня вторжения. И я уверен – до победы.

И потому мы не чувствуем себя наедине. Мы продолжаем сражаться. Мы защитим наше государство. Мы освободим нашу землю. Благодаря нашим героям», — заявил Зеленский.