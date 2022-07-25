Евровидение-2023 пройдёт не в Киеве, а таки в Великобритании

Музыкальный конкурс «Евровидение-2023» пройдёт в Великобритании и будет посвящён Украине.

Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил в Twitter.

Он рассказал, что на прошлой неделе обсуждал вопрос проведения конкурса с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Зеленский и я договорились, что, где бы ни проводилось «Евровидение-2023″, оно должно быть посвящено стране и народу Украины. Поскольку мы являемся хозяевами, Великобритания выполнит это обещание напрямую – и проведёт фантастический конкурс от имени наших украинских друзей», – написал Джонсон.

Как сообщала Одесса News, победителем «Евровидения-2022» стала украинская группа Kalush Orchestra, поэтому «Евровидение-2023» должно было пройти в Украине. Однако, 17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведён в Украине, поскольку в стране продолжается война. 23 июня EBU подтвердил своё решение.

5 июля стало известно, что правительство Великобритании, чей представитель занял на конкурсе второе место, обратилось в Европейский вещательный союз с просьбой ещё раз рассмотреть Украину как место для проведения «Евровидения-2023».

25 июля EBU объявил, что принял решение о проведении «Евровидения-2023» в Великобритании. «Конкурс продемонстрирует креативность и мастерство одного из самых опытных общественных вещателей Европы, в то же время гарантируя, что победитель этого года – Украина – будет представлена на протяжении всего события», – заявил исполнительный продюсер «Евровидения» Мартин Эстердаль.

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