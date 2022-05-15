Евровидение-2023 будет принимать Украина

Победителем прошедшего в Турине 66-го конкурса «Евровидение» стала украинская группа Kalush Orchestra, которая исполнила композицию Stefania.

Об этом сообщает корреспондент издания «Одесса News».

У профессионального жюри украинцы заняли четвёртое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей. Итого у Украины 631 балл.

У занявшего второе место британца Sam Ryder – 466 баллов.

Таким образом, «Евровидение-2023» пройдёт в Украине.

После выступления группа со сцены обратидась к миру с призывом спасти защитников Мариуполя из «Азовстали».

Всего в финале конкурса участвовали представители 25 стран.

Президент Владимир Зеленский поздравил победителей и заверил – власть сделает всё, чтобы принять финал песенного конкурса в Мариуполе, который сейчас временно оккупирован россиянами.

Об этом он заявил в Facebook.

Президент поблагодарил Kalush Orchestra за победу и всех, кто отправлял за них голоса. По его словам, украинское мужество поражает мир, а музыка – покоряет Европу.

«В следующем году Украина будет принимать Евровидение! Третий раз в своей истории ( Руслана — 2004 год и Джамала в 2016-м, — ред). И верю – не в последний раз. Мы сделаем всё, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный», – написал Зеленский.

Президент добавил, что уверен – не за горами «победный аккорд» Украины в битве с врагом.

Как сообщала Одесса News, Евровидение – ежегодный песенный конкурс, который проводят с 1956 года между странами-членами Европейского языкового союза.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod