Команда «Послуги ЮА» сравнила способы поиска мастеров для ремонта квартир

Эксперты популярной в Одессе онлайн-площадки «Послуги ЮА» сопоставили все плюсы и минусы основных методов подбора специалистов по ремонту: начиная от рекомендация друзей и заканчивая своим продвинутым веб-сервисом. Благодаря этим советам вы легко определите, как лучше искать строительного мастера.

Широта поиска

«Сарафанное радио» в таком случае явный аутсайдер. Ведь не факт, что у ваших знакомых есть специалисты по всем типам необходимых вам ремонтных работ. С частными объявлениями на улицах или профильных форумах ситуация несколько лучше, но тоже далека от идеала. Максимум возможных услуг вы получите только на сайте, подобном poslugy.ua. В каталоге этого сервиса есть мастера фактически для всех работ: от разработки дизайн-проекта интерьера до утепления фасадов.

Проверка качества

Хуже всего ситуация обстоит с мастерами по объявлениям. Кто они, какой у них опыт, насколько они ответственны – об этом можно только догадываться. Советы друзей кажутся более надёжным способом, но есть проблемы. Так, исполнитель может быть хорош в отдельных работах, но не во всех, нужных вам. На площадке же «Послуги ЮА» вас ждут оценки и отзывы реальных пользователей по каждому специалисту, а также фото и описания объектов, где он работал прежде.

Стоимость услуг

Однозначно сказать, где вы можете найти наиболее доступные услуги по ремонту квартир или домов, – невозможно. Но больше шансов явно на сайтах-агрегаторах. Ведь такие сервисы, как «Послуги ЮА», позволяют максимально быстро сравнить цены разных мастеров и определить «среднее арифметическое» по каждому типу работ. А осведомлённость в таком вопросе позволит вам более аргументированно вести диалог о размере бюджета обсуждаемого проекта – и торговаться.

Удобство подбора

В данном пункте, пожалуй, даже нечего и обсуждать – онлайн-сервисы по подбору мастеров помогают вам экономить море времени и собственных сил. Ведь вам не надо обходить десятки форумов, звонить по друзьям, общаться в мессенджерах и соцсетях со всеми потенциальными подрядчиками… На сайте poslugy.ua всё есть в одном месте – и связаться с каждым мастером можно непосредственно с самой площадки. Плюс сама она бесплатна и работает даже без регистрации!

Если у вас остались вопросы о работе сервиса «Послуги ЮА», переходите на его сайт. Там вы всегда сможете узнать больше деталей о том, как выгодно и просто провести ремонт квартиры в Одессе и Одесской области!