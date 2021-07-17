Министр сказал, что последствия оползня на трассе Киев-Одесса устранят до 3 августа

Дорожники начали восстановительные работы на участке трассы М-05 Киев-Одесса возле села Троицкое Одесской области, где накануне произошёл оползень.

Полное завершение работ запланировано до 3 августа 2021 года, сообщил в Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«В медиа появились фотографии оползня и деформации дорожного покрытия на дороге Киев-Одесса возле села Троицкое в Одесской области. Причина — чрезмерные осадки. Сейчас крайняя правая полоса движения на этом участке перекрыта — подрядная организация приступила к активным восстановительным работам», — написал Кубраков.

Впрочем, по его мнению, проблема значительно глубже. С момента реконструкции дороги прошло уже более 15 лет, эксплуатационные характеристики дороги исчерпаны.

«В этой ситуации с оползнем мы также видим, что сама дорожная основа была сделана некачественно. Последние годы мы старались поддерживать в нормальном состоянии дорогу в пределах эксплуатационного содержания. Однако этих мероприятий уже недостаточно, учитывая, что интенсивность движения здесь одна из самых высоких в Украине», — объяснил министр.

Он напомнил, что за средства государственного бюджета еще в 2019-2020 годах началось обновление дороги М-05 в Киевской и Черкасской областях.

Параллельно идет подготовка к обновлению дороги в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях за средства ЕБРР и ЕИБ. В рамках совместного проекта с международным партнёром, а также программы Президента Владимира Зеленского «Большое строительство» будет обновлено почти 300 км дороги. На первые участки уже утверждена проектная документация. Следующим этапом станет объявление тендеров, после чего начнётся ремонт.

«Уже через несколько лет дорога Киев-Одесса станет образцовой», — обнадёживает чиновник.

Как сообщала Одесса News, 22 июня 2021 года рядом с базой отдыха возле села Лебедевка в Одесской области обвалился грунт на склоне на берегу моря высотой 15 м на площади около 150 м².

Фото: Facebook

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