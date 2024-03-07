Что показали греческому премьеру в Одесском порту

6 марта во время своих визитов в Одессу Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис ознакомились с функционированием «зернового коридора», посетив Одесский морской торговый порт.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Сопровождавший их командующий Военно-Морскими силами Украины Алексей Неижпапа рассказал, что с июля 2023 года враг применил более 880 дронов-камикадзе и более 170 ракет по портовой инфраструктуре Одесской области, а также подчеркнул, что Силы обороны Украины заставили российские корабли покинуть северо-западную часть моря.

Кроме того, благодаря действиям Воздушных сил с декабря 2023 года агрессор приостановил дистанционное минирование с самолётов подходных каналов в украинские порты.

Президент Украины акцентировал, что постоянное восстановление портовой инфраструктуры, подвергающейся систематическим атакам, является довольно непростой задачей, поэтому очень важно усилить её защиту.

«Вопрос номер один – это, конечно, противовоздушная оборона, которая нужна для защиты людей и портовой инфраструктуры», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Главе государства и премьер-министру Греции рассказали о функционировании созданного Украиной в августе 2023 года «зернового коридора» после выхода РФ из Черноморской зерновой инициативы 17 июля прошлого года.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков проинформировал глав государств, что благодаря новому коридору за семь месяцев было экспортировано почти 28 млн. тонн зерна и других грузов, по меньшей мере, в 38 стран мира. Причём в декабре – феврале существенно вырос объём товаров, отгруженных в портах Большой Одессы.

Для сравнения, за время функционирования Черноморской зерновой инициативы до выхода из РФ из украинских портов почти за год было экспортировано 32,8 млн тонн аграрной и другой продукции.

«Сейчас у нас есть два каравана на вход и выход в дневное время. Например, сегодня это будет 22 судна. Максимально у нас было 47 судов, а начинали мы с трёх-пяти», – отметил командующий ВМС Алексей Неижпапа.

Одесса News информировала, что Владимир Зеленский встретился в Одессе с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и почтили память жителей Одессы, погибших 2 марта в результате попадания вражеского БпЛА «Шахед» в девятиэтажный жилой дом на Добровольского, 134, а также провели совместный брифинг, на котором прокомментировали ракетную атаку оккупантов по городу, а также помощь Греции в восстановлении гражданской инфраструктуры, в том числе объектов культурного наследия, разрушенных в Одессе в результате атак врага.

Фото: ОПУ

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