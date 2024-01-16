Владимир Зеленский в Берне встретился с Президентом Швейцарии

15 января Владимир Зеленский встретился с Президентом Швейцарской Конфедерации Виолой Амхерд.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Президенты договорились о начале подготовки к проведению в Швейцарии Глобального саммита мира на уровне лидеров государств.

Президент Украины подчеркнул, что этот саммит должен наполнить необходимой энергией всё, чего уже удалось достичь, и определить, что завершение войны должно быть исключительно справедливым, а восстановление силы международного права – действительно полным.

«Швейцария в этом – наш партнёр. Спасибо», – сказал Владимир Зеленский.

Со своей стороны, Виола Амхерд подчеркнула, что Швейцария поддерживает мирный процесс.

«Швейцария готова организовать Саммит. Мы договорились, что будем углублённо заниматься этим вопросом, чтобы процесс установления мира был успешным и наши команды сразу начнут этим заниматься. С нашей стороны мы уже назначили лицо, которое будет заниматься этим вопросом», – сказала она.

«Швейцария и в будущем будет выступать за надёжный и продолжительный мир в Украине. Швейцария рада тому, что может сделать вклад в это», – добавила Виола Амхерд.

Владимир Зеленский сказал своей швейцарской коллеге, что «быть нейтральными для вас не значит игнорировать реальность. И вы – морально правдивы. Честно оцениваете то, что происходит сейчас в Европе, и помогаете нам защищать жизнь. Я благодарен вам за принципиальную политическую поддержку Украины с первого дня полномасштабного вторжения России. Я благодарю за присоединение к европейским санкционным пакетам. И, конечно, за нашу совместную работу по реализации Формулы мира», – сказал Владимир Зеленский.

По его словам, президенты также обсудили судьбу российских активов, которые были заморожены в разных юрисдикциях мира. «Тот, кто развязал эту войну, должен заплатить самую большую цену за неё», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Швейцарию за работу по разминированию.

«Сейчас 174 тысячи квадратных километров нашей территории загрязнены российскими минами и неразорвавшимися боеприпасами. И любой стране мира было бы очень сложно справиться самостоятельно с такой задачей. К счастью, у Украины есть друзья, которые помогают. Швейцария среди них», – сказал Глава государства.

По словам Президента Швейцарской Конфедерации, в поддержку Украины Швейцария запланировала 1,5 млрд швейцарских франков на период 2025-2028 годов.

Одесса News информировала, что в рамках визита в Швейцарскую Конфедерацию Президент Украины Владимир Зеленский 15 января провёл встречу с председателями Национального совета Федерального собрания Швейцарии Эриком Нуссбаумером Совета кантонов Евой Герцог, а также с главами партий и фракций Федерального собрания Швейцарии.

Фото: ОПУ

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