В Офисе Президента прокомментировали предложение Орбана о «прекращении огня»

Президент Украины Владимир Зеленский выслушал предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о «прекращении огня» в войне против страны-агрессора РФ, но такие инициативы не могут рассматриваться в отрыве от других аспектов урегулирования.

Об этом 2 июля в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала «Рада», сообщил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Это не первая страна, которая говорит про такие возможные варианты развития событий. Президент Украины выслушал собеседника, однако в ответ изложил свою позицию. Позиция Украины… довольно чёткая, понятная и известная. Дело не только в российском нарративе, о котором они постоянно говорят. Дело в том, что такие процессы не могут рассматриваться в отрыве», – рассказал замглавы ОП.

По его словам, Украина действительно хочет мира, и для этого есть инструмент – саммит мира, который прошёл в Швейцарии в середине июня.

«Мы готовимся ко второму. В процессе подготовки к этому саммиту Украина будет выстраивать последовательную цепочку действий. Мы говорим о том, что Украина выстроит проект своего мирного плана, дорожной карты, как установить мир в Украине, – подчеркнул Жовква. – А дальше, если страна-агрессор будет прислушиваться к этому плану, готовой говорить об этом плане, а не говорить на языке ультиматумов, то да, во время второго саммита мы можем говорить, что представители РФ могут в том или ином порядке присутствовать… Вот об этом сегодня говорил Президент».

Одесса News информировала, что Орбан по итогам переговоров с Зеленским в Киеве 2 июля сообщил на их совместной пресс-конференции, что попросил его «подумать о том, нельзя ли сделать перерыв, прервать огонь и затем продолжить начать переговоры». По мнению Орбана, прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпов этих переговоров.

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