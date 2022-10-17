17 октября над Одесской областью сбито 6 вражеских дронов

17 октября с 03.30 до 06.50 силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» сбиты пятнадцать дронов: шесть над Одесской областью и девять над Николаевской.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» ВСУ.

В общей сложности, на южном направлении в ночное время с 16 по 17 октября уничтожено 26 «Shahed-136».

Отмечается, что также враг атаковал критическую инфраструктуру на восточном направлении крылатыми ракетами разных типов. Три ракеты были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушной обороны.

Как сообщала Одесса News, 16 октября девять дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг», ещё по одному — воинами Территориальной обороны и Национальной гвардии Украины. Однако, три дрона попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад в Николаеве.

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