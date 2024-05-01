В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Бильчук, светлая память

На фронте погиб защитник Украины из села Ясеново Второе Одесской области Александр Бильчук.

Ему было 44 года, — сообщала в Facebook Зеленогорская территориальная громада.

5 января 2024 года траурный кортеж с Александром прибыл в его родное село к дому матери. Всё село вышло встретить своего защитника и провести в последний путь.

Одесса News сообщала о гибели 34-летнего военнослужащего Виктора Топова из Сергеевки Белгород-Днестровского района в результате миномётного обстрела 27 декабря 2023 года вблизи населённого пункта Синьковка Купянского района Харьковской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Зеленогорская тергромада/Facebook

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