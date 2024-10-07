Генштаб ВСУ: Поражён очередной важный объект российских захватчиков

Сегодня ночью нанесён успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, что во временно оккупированной Феодосии АР Крым.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в районе объекта зафиксировано возгорание. Последствия поражения уточняются.

«Феодосийский терминал самый крупный в Крыму по объёмам перевалки используемых нефтепродуктов, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что задание выполнено подразделениями ракетных войск Вооружённых Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

«Меры по подрыву военно-экономического потенциала российской федерации продолжаются. Продолжение следует…», — обещает Генштаб ВСУ.

Кроме того, по информации «Крымского ветра», этой ночью в Крыму атаковали аэродромы Бельбек и Саки.

Одесса News информировала, что в ночь на 4 октября в Воронежской области страны-агрессора России украинские военные поразили склад горюче-смазочных материалов.

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