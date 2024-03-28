В бою за Украину погиб житель Одесской области Виталий Палий, светлая ему память

17 декабря 2023 года жители Затишанской громады простились с погибшим на войне 41-летним защитником Виталием Палиём.

Об этом сообщала пресс-служба Затишанской громады.

Виталий был старшим солдатом, стрелком Первой стрелковой роты. Его жизнь оборвалась 13 декабря в районе населённого пункта Крынки Херсонской области.

Родился Виталий Палий 6 мая 1982 года в посёлке Затишье. После окончания школы учился в Одесском железнодорожном техникуме. Долгое время работал на железной дороге. На войну пошёл добровольцем. Мобилизирован с 27 марта 2022 года и до последнего дыхания вносил свой вклад в Победу.

Жизнь без Виталия продолжается у его отца Романа Степановича, матери Ларисы Анатольевны, младшего брата Романа, жены Инны, 18-летнего сына Максима и 14-летней дочери Арины.

Люди стоя на коленях встречали траурный кортеж. Виталий последний раз побывал у родительского дома и в собственном доме, где проживал с семьёй.

После заупокойной службы процессия направилась к новому кладбищу в посёлке Затишье. Всю дорогу погибшего бойца несли на руках военнослужащие.

Похоронили воина-добровольца со всеми воинскими почестями.

Одесса News информировала о гибели на фронте в декабре 2023 года защитника Украины Дмитрия Якушева из села Белино Балтской городской территориальной громады Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Затишанская громада

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy