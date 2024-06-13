В бою за Украину погиб житель Одесской области Руслан Андронатий, светлая память

9 июня во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Николаевка Херсонской области погиб Руслан Андронатий, житель села Покровка Раздельнянской городской территориальной громады Одесской области.

Об этом сообщает Раздельнянская гортергромада.

Руслан был водителем-электриком противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки воинской части А4437.

Ему было 43 года.

Сегодня, 13 июня, община проведёт героя в последний путь.

Одесса News сообщала, что 6 мая 2024 года на фронте погиб военнослужащий первого стрелкового отделения первого стрелкового взвода первой стрелковой роты второго стрелкового батальона одной из воинских частей ВСУ, житель села Ивановка Одесской области Николай Руденко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Раздельнянская гортергромада/Facebook

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