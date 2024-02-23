730-й день войны: враг 101 раз за сутки тщетно атаковал позиции ВСУ

Начались 730-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. За прошедшие сутки произошло 101 боевое столкновение. Всего враг нанёс 3 ракетных и 83 авиационных удара, совершил 152 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам.

По сообщению Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 23 февраля, ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив ракеты и БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 23 ударных БПЛА были уничтожены в пределах Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областей.

В зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) ситуация такова:

ОСГВ «Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность;

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность; ОСГВ «Хортица»: на Купянском направлении враг предпринял 5 попыток наступления в районе Синьковк Харьковской области, на Лиманском направлении — 14 атак, на Бахмутском — 16. Все были отражены;

ОСГВ «Таврия»: на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 10 атак врага в районах населенных пунктов Орловка, Северное, Первомайское и Невельское. На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг 43 раза пытался прорвать оборону наших войск. На Новопавловском направлении наши защитники отбили 3 атаки противника южнее Золотой Нивы Донецкой области. На Запорожском направлении украинские воины отразили 5 атак противника западнее Вербового и в районе Работиного Запорожской области;

ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы российских оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки, противник предпринял 5 попыток штурма на левобережье Днепра. В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике.

По информации Генштаба, за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитным ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 логистическому хабу, 2 средствам противовоздушной обороны и 1 наземной станции управления БпЛА противника.

На главном фото боец 23-й ОМБр ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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