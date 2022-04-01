Минута молчания: Вечная память каждому, кто погиб за Украину

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил в интервью информационной службе «ВВС Украина» об украинских потерях в живой силе так: «Цифры, конечно, есть. Я их знаю с точностью почти до человека, но не назову. До конца войны… Мы несём потери, и они немалые. Гораздо меньше, чем у россиян, но немалые. И каждая будет сочтена, каждая останется в памяти, и каждой семье будут предоставлены ​​и уважение, и помощь».

По данным, обнародованным 12 марта Президентом Зеленским, в войне против России погибли около 1300 украинских военных.

По данным Укрзализныци, в Украине с 24 февраля погибли 54 железнодорожника.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 12 журналистов.

По данным министра обороны Алексея Резникова, за первые три недели войны российские захватчики убили около 3 тысяч мирных граждан, совершают геноцид в Мариуполе, в котором количество потерь среди гражданского населения составляет около 20 тысяч человек.

Согласно информации Офиса Генпрокуратуры, по состоянию на 31 марта более 380 детей пострадали на Украине с начала вооружённой агрессии РФ. Из них 148 погибли и 232 ранены.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека по состоянию на 24.00 30 марта подтверждает смерти 1232 мирных жителей в Украине в результате российского вторжения. 1935 человек, по денным ООН, были ранены. Погибло 112 детей, 149 были ранены. «Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения произошло в результате применения средств с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжёлой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов», – заявили в пресс-службе. В ООН считают, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения всё ещё ожидают подтверждения.

Как сообщала Одесса News, 29 марта в одесском Доме офицеров провели в последний путь земляков, которые пали в Николаеве, защищая Украину от вторжения российских оккупантов: снайпера Сергея Резниченко, командира гранатомётного расчёта Владлена Запорожана, старшего солдата Александра Криворучко, сержанта Ивана Липского, старшего матроса Николая Новикова.

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