1 апреля из Одессы в Ужгород уйдёт очередной эвакуационный поезд

Укрзализныця опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 1 апреля.

Об этом сообщают Украинские железные дороги.

Так, согласно графика, дополнительный рейс 238/237 отправится из Одессы в Ужгород в 22:32. Эвакуационные рейсы бесплатные.

Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте УЗ.

График основных рейсов в этот день будет таков:

14:15 — 25/26 Одесса-Главная — Рахов*

17:14 — 91/92 Одесса-Главная — Лозовая*

18:22 — 35/36 Одеcса-Главная — Пшемысль*

18:22 — 38/37 Одесса-Главная — Ужгород*

21:31 — 12/11 Одесса-Главная — Львов*

22:03 — 105/106 Одесса-Главная — Киев-Пас*

22:25 — 8/7 Одесса-Главная- Харьков-Пас*

* билеты в продаже

1 апреля будут ходить пригородные поезда в таких направлениях:1

Одесса – Вапнярка – Одесса,

Одесса – Балта – Одесса,

Балта – Помошная – Балта,

Одесса – Раздельная – Одесса,

Одесса – Мигаево,

Одесса — Белгород-Днестровский — Одесса,

Одесса – Колосовка – Одесса.

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