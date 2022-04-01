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  3. 1 апреля из Одессы в Ужгород уйдёт очередной эвакуационный поезд

1 апреля из Одессы в Ужгород уйдёт очередной эвакуационный поезд

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Укрзализныця опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 1 апреля.

Об этом сообщают Украинские железные дороги.

Так, согласно графика, дополнительный рейс 238/237 отправится из Одессы в Ужгород в 22:32. Эвакуационные рейсы бесплатные.

Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте УЗ.

График основных рейсов в этот день будет таков:

  • 14:15 — 25/26 Одесса-Главная — Рахов*
  • 17:14 — 91/92 Одесса-Главная — Лозовая*
  • 18:22 — 35/36 Одеcса-Главная — Пшемысль*
  • 18:22 — 38/37 Одесса-Главная — Ужгород*
  • 21:31 — 12/11 Одесса-Главная — Львов*
  • 22:03 — 105/106 Одесса-Главная — Киев-Пас*
  • 22:25 — 8/7 Одесса-Главная- Харьков-Пас*
    * билеты в продаже

1 апреля будут ходить пригородные поезда в таких направлениях:1

  • Одесса – Вапнярка – Одесса,
  • Одесса – Балта – Одесса,
  • Балта – Помошная – Балта,
  • Одесса – Раздельная – Одесса,
  • Одесса – Мигаево,
  • Одесса — Белгород-Днестровский — Одесса,
  • Одесса – Колосовка – Одесса.

Карта функционирования вокзалов Украины

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