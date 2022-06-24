Австралия отправила в Украину первые 4 из 14 бронетранспортёров

Первые четыре бронетранспортёра M113AS4, подаренные Украине, отправились с базы Королевских воздушных сил Австралии Эмберли на прошлой неделе.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

«Вооружённые Силы Украины благодарны Генерал-губернатору Австралийского Союза Его Экселенции Достопочтенному генералу (в отставке) Дэвиду Герли, Правительству Австралии и Премьер-министру Австралии Достопочтенному Энтони Албанизу, Парламенту Австралии: Сенату и Палате Представителей, Вице-Премьер-министру-Министру обороны Австралии Уважаемому Ричарду Марлесу, Главе Сил обороны Австралии генералу Ангусу Кэмпбеллу за предоставление первых четырёх из четырнадцати австралийских бронетранспортёров M113AS4», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти четыре машины, загруженные в украинский самолет Ан-124, являются первыми из 14-ти M113AS4, предоставленных Австралией.

Пакет военной помощи Правительства Австралии состоит из поддержки на сумму более 285 миллионов австралийских долларов, включая защищённые мобильные машины Bushmaster, гаубицы M777, противотанковые средства, беспилотные комплексы, боеприпасы, другое оружие и личное снаряжение.

Премьер-министр Энтони Албаниз сказал, что последняя партия военной помощи является ответом на прямой запрос Министра обороны Украины относительно дополнительных транспортных средств и демонстрирует устойчивую преданность Австралии народу Украины.

«Австралия, как и многие другие государства, осуждает продолжающуюся необоснованную агрессию России против народа Украины, – сказал Альбаниз. — Наша нация поддерживает Украину с начала этого незаконного конфликта, и мы гордимся тем, что можем предоставить доступ к значительным средствам, таким как бронетранспортёры, отправившиеся на прошлой неделе».

Вице-премьер-министр – Министр обороны Австралии Ричард Марлес добавил: «Мы будем продолжать искать пути, по которым мы можем лучше помочь народу Украины. Австралия поддерживает Украину и снова призывает Россию прекратить своё неспровоцированное, несправедливое и незаконное вторжение в Украину».

Для справки. Бронетранспортёр M113AS4 в течение длительного времени используется Силами обороны Австралии, предназначенный для транспортировки пехотинцев на поле боя. Модель AS4, разработанная в Австралии, представляет собой модернизированный вариант на основе высокоэффективной серии M113, которая с большим успехом служит австралийской армии и многим другим силам с 1960-х годов.

Как сообщала Одесса News, Германия обнародовала полный перечень военной помощи, предоставленной Украине.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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