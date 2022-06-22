Германия обнародовала список военной помощи Украине

Правительство ФРГ решило сделать открытой информацию о военной помощи Украине на фоне критики относительного отставания Берлина в этом вопросе по сравнению с другими партнёрами.

Теперь на сайте федерального правительства доступен обзор военной помощи, которую Германия предоставила или будет предоставлять Украине, сообщает Укринформ.

Список содержит обзор немецкой летальной и нелетальной военной помощи, включающей поставки из запасов Бундесвера, а также поставки промышленными предприятиями, которые финансируются за счёт средств инициативы правительства по модернизации.

Указаны, в частности, 3 тыс. патронов Panzerfaust 3; 14,9 тыс. противотанковых мин; 500 ракет STINGER и 2700 STRELA; 16 миллионов патронов к стрелковому оружию; 100 пулемётов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами; 100 тыс. ручных гранат; 350 тыс. детонаторов; 23 тыс. боевых шлемов; 178 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, внедорожники); 100 палаток; 12 генераторов и др., включая медицинские материалы и топливо.

На очереди – 10 тыс. артиллерийских снарядов; 53 тыс. зенитных боеприпасов; 5,8 миллиона патронов; 7 САУ Panzerhaubitzen 2000, 5 тыс. боевых шлемов, дроны, тепловизоры, пушки, грузовики и БМП; 30 зенитных танков GEPARD, ЗРК IRIS-T; РЛС COBRA; РСЗО MARS с боеприпасами и т.д.

Представляя журналистам ресурс, спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт заявил: «Нападение России на Украину 24 февраля 2022 года стало переломным моментом. Через несколько дней правительство Германии решило оказать всестороннюю военную поддержку права на самооборону и обороноспособности Украины летальными и нелетальными средствами. Германия будет поддерживать Украину, пока это будет нужно».

По его словам, федеральное правительство решило адаптировать процедуру обнародования информации о военной помощи к практике ближайших союзников, таких, как США.

Список регулярно обновляется.

Гебештрайт также отметил, что немецкое правительство ведёт переговоры со странами-партнёрами в Центральной и Восточной Европе, которые имеют оружие и технику Варшавского договора. Они доставляют это в Украину и получают вооружённые системы из немецких промышленных запасов в рамках так называемого «кольцевого обмена». «Это необходимо для того, чтобы Украина в ближайшее время получила срочно необходимое оружие и могла его быстро применить», — подчеркнул спикер.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года Пентагон обнародовал полный перечень военной помощи Украине.

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