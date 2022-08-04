Судно с зерном из Одесского порта приближается к месту разгрузки — Ливану

Сухогруз Razoni с грузом кукурузы, который первым отправился из Украины, пройдя «зерновым коридором» по Чёрному морю и инспекцию группой представителей Украины, ООН, Турции и РФ из состава Совместного координационного центра, действующего в Стамбуле, осуществляет переход по проливу Дарданеллы.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные MarineTraffic.

Прибытие сухогруза в порт Триполи запланировано на 10:00 (по часовому поясу UTC+3, одинаковый с киевским) 7 августа. На интерактивной геолокации движения видно, что судно движется по проливу Дарданеллы.

Как сообщала Одесса News, в понедельник утром из Одесского порта после подписания между Россией и Украиной при участии Турции и ООН Совместного соглашения о координации вывоза зерна первое судно с грузом кукурузы отправилось по «зерновому коридору».

3 августа на судно прибыла инспекционная группа, осуществившая осмотр судна и груза. После примерно 1,5 часовой инспекции судно получило разрешение на продолжение движения в Ливан и начало движение через пролив Босфор в Мраморное море.

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