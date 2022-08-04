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Военный из Кривого Рога пытался подкупить одесского врача, чтоб «откосить» от армии

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В Одессе правоохранители разоблачили военнослужащего из Кривого Рога в предоставлении взятки медицинскому работнику.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, за три тысячи долларов США правонарушитель хотел, чтобы врач помог ему освободиться от воинской службы.

«Во время передачи денег должностному лицу следователи полиции задокументировали неправомерные действия 42-летнего мужчины. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Было установлено, что военнослужащий одной из воинских частей в Кривом Роге предложил врачу из Одесской области неправомерную выгоду, чтобы тот помог перед председателем военно-врачебной комиссии местного военного медицинского учреждения признать его непригодным к службе. За эту услугу правонарушитель предлагал отблагодарить медиков тремя тысячами долларов США.

Фигуранта стражи порядка «схватили за руку» сразу после передачи средств медработнику.

Вещественные доказательства полицейские изъяли.

Военнослужащему объявили подозрение в предложении и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере почти 200 тысяч гривен.

Следствие продолжается. Проводят его следователи Следственного управления ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины и под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

Как информировала Одесса News, в августе 2022 года Госбюро расследований разоблачило начальника таможенного поста «Рени» в Одесской области, требовавшего взятки от экспортёров зерновых во время блокады украинских портов.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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