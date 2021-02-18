В Одесском аэропорту пограничников пытался подкупить азербайджанец

Сегодня, 18 февраля, в Международном аэропорту «Одесса» пограничников пытался подкупить гражданин Азербайджана.

Как сообщает Госпогранслужба, авиарейсом из Стамбула на пограничный контроль прибыло трое граждан Азербайджана. Ни один из них не смог подтвердить цель своего пребывания на территории Украины, в связи с чем все получили отказ в пересечении государственной границы.

Пока иностранцы ожидали обратный рейс, к пограничникам Одесского отряда обратился их соотечественник с просьбой «урегулировать» вопрос пропуска своих друзей в Украину и предложил за это денежное вознаграждение в размере 4 тысяч гривен. Предложение иностранца сразу же была отклонено.

Взяткодатель задержан, а материалы дела переданы в Нацполицию для внесения в ЕРДР.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года приговором Раздельнянского районного суда Одесской области 46-летний правонарушитель признан виновным в незаконной переправке людей через государственную границу Украины и приговорён к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

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