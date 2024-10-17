Труханову за $500 тысяч предлагали откупиться от уголовных дел, в которых он фигурирует

Одесскому городскому голове Геннадию Труханову предлагали откупиться от уголовных дел за 500 тысяч долларов.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук опубликовал в Telegram документы с допроса мэра Одессы от 10 сентября 2024 года.

Из протоколов допроса явствует, что уволенный в сентябре этого года первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава и экс-прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе могли предлагать Геннадию Труханову за «решение» вопроса в уголовных производствах, где он фигурирует, расплатиться суммой в полмиллиона долларов.

Гизо Углава

Согласно протоколу допроса, Гизо Углава советовал Труханову встретиться с Михаилом Саакашвили и его людьми, чтобы не было проблем в так называемых делах «Краяна», где фигурирует городской голова, и аэропорта «Одесса».

Давид Сакварелидзе

«В частности, Углава Г.Т. указал, что у меня будут проблемы в производстве по завладению аэропортом г. Одессы и заверил меня, что никаких проблем в производстве по завладению имуществом завода «Краян» не будет, указав, что он читал материалы уголовного производства. При этом, Углава Г.Т. сделал намёк на то, что для того, чтобы не было проблем, мне следует общаться с Саакашвили Михаилом и его людьми, которыми были Адеишвили Зураб, Иракли (фамилию не помню), Сакварелидзе Давид», — рассказывает Труханов.

Михаил Саакашвили

В дальнейшем, на Труханова вышел бывший народный депутат Александр Грановский, который инициировал переговоры с людьми Саакашвили в Польше, где и оговаривалась сумма взятки.

Александр Борухович (Грановский)

«Я сделал вывод, что эти люди приехали ко мне от Углавы Г.Т. и ведут разговор со мной от его имени. На вопрос Зураба я ответил, что буду работать в правовом поле и не знаю о каких-либо проблемах. На этом данная встреча завершилась, после чего мы начали выходить из ресторана. По ходу движения ко мне подошёл Александр Грановский и сказал, что надо дать 500 тысяч долларов. Эти средства перепадут для решения проблем с НАБУ, то есть для того, чтобы не было движения по делу и мне не объявили о подозрении. Я ответил, что разговаривать не о чем», — говорится в документе.

Фото документов: Игорь Мосийчук/Telegram

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