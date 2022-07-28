28 июля в Одессе запущен магистральный скоростной маршрут «Север-Юг».

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что теперь жители посёлка Котовского, Лузановки и Пересыпи смогут доехать до центральной части города с помощью трамвайного маршрута №7. Он будет работать от ул. Паустовского до Старосенной площади.

«Очень символично, что это происходит в День Украинской Государственности. Несмотря на активные боевые действия и ракетные удары. Несмотря на восемь лет войны на востоке страны. Это ещё раз демонстрирует характер нашей нации и доказывает связь между поколениями: мы хотим жить свободно, жить богато, в красоте и комфорте. И за эти ценности мы боремся», – заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Это первый этап запуска маршрута, в дальнейшем он будет продолжен до ул. Архитекторской.

«Технически всё готово, чтобы соединить Суворовский и Киевский районы, но маршрут очень большой и нужно некоторое время, чтобы разработать новую логистику: расписание движения, интервал и прочее», — говорится в сообщении.

Фото и видео: «Одесса»

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