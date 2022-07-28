Шаг в ЕС: Руководителем САП назначен Александр Клименко

Руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры сегодня, 28 июля, был назначен Александр Клименко.

Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак написал в Теlegram.

«Сегодня был назначен руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Им стал Александр Клименко, который был объявлен Конкурсной комиссией победителем честного отбора и утверждён в должности новым генеральным прокурором Андреем Костиным сразу после его назначения», — сообщил Ермак.

Ермак поздравил Костина с началом работы главой ГПУ, а Клименко с назначением на должность руководителя САП и пожелал им эффективной работы.

«Независимая антикоррупционная инфраструктура является важной составляющей демократии в Украине. Борьба с коррупцией является приоритетом для нашего государства, поскольку от её успешности зависит наша инвестиционная привлекательность и свобода бизнеса», — отметил Ермак.

Как сообщала Одесса News, статус кандидата лидеры 27 стран-членов ЕС предоставили Украине авансом при условии выполнения длинного перечня условий Еврокомиссии, касающихся в основном судебной и антикоррупционной реформ, в том числе и назначения руководителя САП.

Инфографика: Укринформ

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