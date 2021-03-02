Кто он, новый глава новосозданной Одесской райгосадминистрации

Президент Украины назначил председателем Одесской районной государственной администрации Юрия Крука. Распоряжение о назначении обнародовано на официальном сайте Офиса Президента.

Для многих одесситов имя Крука достаточно известно.

Ему 43 года. С сентября 1999 года по март 2001 года — заместитель директора крюингового агентства ООО «А1 Маяк Чёрного моря».

В 2001 году поступил в Одесскую национальную юридическую академию и защитил диплом юриста. В 2001 году окончил магистратуру Одесской государственной морской академии и получил диплом магистра судовождения. В период обучения работал матросом II и I класса на судах заграничного плавания.

С апреля 2001 года по апрель 2002 года — коммерческий директор экспедиторской компании ООО «Интер-контейнер» а с июля 2003 года по декабрь 2007 года — председатель совета ООО «Украинская национальная стивидорная компания».

2004-2006 годы — председатель наблюдательного совета ЗАО «Измаильский судостроительно-судоремонтный завод» (ИССРЗ).

Сентябрь 2010-октябрь 2011 года — помощник Министра транспорта и связи Украины. Декабрь 2007-сентябрь 2010 года — начальник ГП «Морской торговый порт «Южный».

Июль 2013-сентябрь 2015 года — директор ГП «Ильичёвский морской торговый порт». Октябрь 2011-июль 2013 года — коммерческий директор ООО «Украинская национальная транспортная компания».

2014-2016 годы — президент Международной ассоциации портов Чёрного и Азовского морей (BASPA) при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС).

С 2015 года Юрий Юрьевич Крук избирался депутатом Одесского городского совета 7 созыва от политической партии «Доверяй делам». Член постоянной депутатской комиссии по вопросам транспорта, дорожного хозяйства, связи и морехозяйственного комплекса. С 15 ноября 2016 года — заместитель городского головы Черноморска.

На выборах 25 октября 2020 года избран депутатом Одесского облсовета.

Известен также Крук и как фигурант антикоррупционных расследований. Так, в июле 2015 года экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили уволил Юрия Крука с должности директора Ильичёвского морпорта. Он обвинил Крука в коррупции, однако работники порта вступились за своего директора, опровергнув слова губернатора, опубликовав справку о финансово-хозяйственной деятельности Ильичёвского порта за 2013-2015 годы, согласно которой, за последние два года порт с последнего места в отрасли вышел на второе.

Тогда Саакашвили написал, что ездил специально в Киев, чтобы получить разрешение на отстранение Крука от работы: «Я был в Киеве, специально поехал, и мы добились документа, чтобы отстранить от поста руководителя Ильичёвского порта господина Крука, и назначить временно исполняющего обязанности. Узнав, что мы едем, он объявил, что отравился и срочно пошёл в «залёг». Обычный жуликоватый украинский чиновник, который решил слечь с политическим гриппом. Я буду ждать, пока он выздоровеет, но сюда он не вернётся, он пойдет в другие места, куда все они должны пойти».

Кроме того, Юрий Крук замечен, как фигурант уголовного производства относительно незаконного приобретения Одесским горсоветом здания завода «Краян» по завышенной цене.

Кстати. Новосозданный Одесский район включает в себя территорию Одессы и её ближайших пригородов от Ильичёвска до Южного.

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