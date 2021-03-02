В одесской мэрии встретились с американскими владельцами стадиона «Черноморец»

Заместитель городского головы Павел Вугельман и начальник Управления физической культуры и спорта Руслан Пуздрач провели встречу с представителем нового собственника стадиона «Черноморец» Сергеем Буркой.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что 5 марта состоится первый в этом году матч «Черноморца» на домашнем стадионе, в связи с чем стороны обсудили организационные, инфраструктурные, а также транспортные вопросы.

«Представитель компании-владелеца ALLRISE CAPITAL проинформировал городские власти о планах содержания и благоустройства прилегающей к стадиону территории, в том числе Аллеи футбольной славы ФК «Черноморец»», — говорится в сообщении.

Между городской властью и собственником есть взаимопонимание и видение будущего стадиона. Так как на сегодняшний день «Черноморец» является самым большим и современным спортивным сооружением города, на стадионе продолжится проведение совместных спортивных и культурных мероприятий, таких, как Суперкубок и концерты звёзд.

Как сообщала Одесса News, американские владельцы (компания ALLRISE CAPITAL) взяли под контроль стадион «Черноморец», зайдя на территорию, сменив охрану и начав аудит деятельности комплекса.