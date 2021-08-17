Футболисты одесского «Черноморца» показали неуёмное желание выиграть у «Мариуполя»

16 августа в Мариуполе на стадион имени В.С.Бойко футболисты «Черноморца» встретились с местной командой.

Как сообщает пресс-служба ФК»Черноморец», матч завершился победой «моряков» — 3:2.

С первых минут встречи одесситы продемонстрировали «неуёмное стремление искать счастье у чужих ворот. При этом хозяева стадиона больше ориентировались на контратакующие действия. И достаточно быстро достигли в этом успеха», — говорится в спортивном комментарии к матчу.

Первый гол забил «Мариуполь», что, однако, нисколько не смутило «Черноморец». Вскоре счёт сравнялся.

«Блестящим ударом из-за штрафной площадки Михайленко поразил нижний угол «Мариуполя» — 1:1», — отмечается в сообщении.

Сразу после перерыва «Черноморец» вышел вперёд. Великолепный «выстрел» Авагимяна метров с двадцати голкипер «Мариуполя» отразить не смог — 2:1.

Спустя 10 минут Мампасси рукой блокирует удар Кузыка в штрафной площадке «Мариуполя», и арбитр указывает на «точку». Путря хладнокровно реализует пенальти — 3:1.

«Наша команда действовала очень уверенно и контролировала ход встречи. Даже 11-метровый, назначенный судьёй после падения Кулакова в единоборстве с Дубко, не внёс перелом в игру. Гол Мишнева лишь позволил хозяевам поля сократить счет — 3:2», — пишет футбольное издание.

Подчёркивается, что в целом игра смотрелась, было много атак, футболисты поддерживали высокий темп. Наши ребята заслуженно одержали волевую победу в поединке команд двух морских городов.

На послематчевой пресс-конференции Юрий Мороз, главный тренер «Черноморца» сказал: «Очень рад, что одержали победу. Это очень важно для ребят. Качество игры хотелось бы лучше. Первый пропущенный мяч стал для ребят холодным душем, после которого они встрепенулись, почувствовали игру и забили важные мячи».

Как сообщала Одесса News, клуб «Динамо» (Киев) достиг соглашения с «Черноморцем» о переходе в одесскую команду группы своих футболистов.

Фото: fcmariupol

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