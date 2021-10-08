Команда баскетболистов из Южного одержала третью победу в сезоне

Баскетбольная команда «Химик» из Южного одержала третью победу в сезоне.

Об этом сообщает БК»Химик».

«Химик» начал игру стремительно — Спенсер реализовал первую атаку, за несколько секунд сделал перехват и добавил ещё два пункта. Следующую атаку в быстром отрыве завершал Ковляр, и уже шесть очков было на счету «Химика», — говорится в сообщении.

Отмечается, что гости быстро отыгрались, сравняли счёт. В первой четверти обе команды продемонстрировали ещё несколько рывков, после которых каждый раз ситуация уравнивалась. На последней секунде Кожемякин попал издали и обеспечил своей команде преимущество в два очка в конце первой четверти. Вторая четверть проходила в силовой борьбе, что стало причиной большого количества нереализованных атак с обеих сторон.

На перерыв команды ушли при счёте 30:32.

«На старте третьей четверти «Химик» совершил прорыв — преодолев кризис бросков издалека, который был в первой половине (0/13), трижды попали из-за дуги за четыре минуты, и вышли вперёд 41:37.

Николаевцы за две минуты до завершения четверти вышли вперед 43:48. Однако, «Химик» не пропустил в заключительном эпизоде ​​ни одного мяча, при этом добавил семь очков. Моррис завершил третью четверть броском издалека, и он же открыл четвёртую четверть попаданием из снайперской дистанции. В этом эпизоде ​​игрок реализовал четыре дальних броска, отметив свой день рождения яркой игрой.

В результате, «Химик» одержал победу со счётом 76:69.

Следующая игра южненцев состоится 9 октября с БК»Кривбасс».

В другом матче дня «Одесса» уступила дома «Кривбассу» (Кривой Рог) — 85:94.

Как сообщала Одесса News, «Химик» одержал вторую победу на старте сезона, обыграв на чужой площадке «Черкасских Мавп» — 89:63.

Фото: БК»Химик»

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