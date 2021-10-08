Ястремская вышла во второй круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Одесская теннисистка Даяна Ястремская преодолела стартовый барьер на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) BNP Paribas Open — WTA1000 в Индиан-Уэллсе (США) с призовым фондом свыше $8,761 млн.

В поединке за выход во второй круг соревнований Ястремская за полтора часа нанесла поражение Эльзе Жакемо из Франции — 6:2, 6:4, сообщает XSPORT.

«Ястремская не сумела ни разу подать навылет, но реализовала 6 брейкпоинтов из 10 и выиграла 6 геймов на приёме, допустив 8 двойных ошибок. За это же время Жакмо сделала 4 эйса, выиграла 2 гейма подряд и спасла 4 брейкпоинта, совершив 4 «двойных», — говорится в сообщении.

Путёвку в третий раунд турнира Ястремская разыграет с 27-й «ракеткой» мира испанкой Паулой Бадосой.

Как сообщала Одесса News, на турнире в Индиан-Уэллсе принимают участие, кроме Ястремской, одесситки Элина Свитолина и Екатерина Козлова. Последняя в стартовом матче основной сетки проиграла россиянке Людмиле Самсоновой (WTA, 42) 4:6, 6:7 (6) и покинула турнир. Свитолина начнёт выступление в одиночном разряде со второго раунда против чешки Терезы Мартинцовой.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт до 17 октября.

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