Нобелевский комитет объявил лауреатов Премии в области химии

Нобелевский комитет объявил лауреатов Нобелевской премии в области химии.

Награду получили Каролин Бертоцци (США), Мортен Мелдал (Дания) и Барри Шарплесс (США), сообщила пресс-служба Комитета, пишет издание ГОРДОН.

Как сказано в релизе, учёные заложили основу функциональной формы химии – клик-химии, в которой молекулярные строительные блоки быстро и эффективно соединяются друг с другом.

«Премия этого года по химии направлена на то, чтобы не усложнять вещи, а работать с тем, что легко и просто. Функциональные молекулы можно построить даже прямым путём», – заявил председатель Нобелевского комитета по химии Йохан Оквист.

Шарплесс стал пятым человеком, удостоенным двух Нобелевских премий, сообщил комитет в Twitter. Он уже был удостоен премии по химии в 2001 году.

Как говорится в релизе, Шарплесс придумал концепцию клик-химии в 2000 году. Она представляет собой форму простой и надёжной химии, где реакции протекают быстро и исключаются нежелательные побочные продукты. Вскоре после этого Мелдал и Шарплесс независимо друг от друга представили то, что сейчас является жемчужиной клик-химии – катализируемое медью азид-алкиновое циклоприсоединение. Это эффективная химическая реакция, которая в настоящее время широко используется, — сказано в документе.

Бертоцци, в свою очередь, «подняла химию кликов на новый уровень». Она разработала «реакции щелчков, которые работают внутри живых организмов». Эти реакции теперь используются во всём мире для изучения клеток и отслеживания биологических процессов.

Эти исследования уже «приносят большую пользу человечеству», сказано в релизе, в частности, в разработке лекарств от рака.

Как сообщала Одесса News, Нобелевская неделя началась в Стокгольме (Швеция) 3 октября и продлится до 10 октября. Ранее Комитет объявил лауреатов Нобелевской премии в области медицины, мира, физики.

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