Музей Метрополитен признал Репина и Айвазовского украинскими художниками

Сотрудники музея искусства Метрополитен (Нью-Йорк, США) признали Илью Репина и Ивана Айвазовского украинскими, а не российскими художниками, как говорилось в описании к их картинам ранее.

На это 10 февраля обратила внимание на своей странице в Facebook украинский историк искусств Оксана Семеник.

Теперь описание работы Репина, которая хранится в экспозиции музея, выглядит следующим образом: «Репин родился в 1844 году в городе Чугуев на тот момент Харьковской губернии. Учился и в Петербургской академии искусств».

В описании работы мариниста Айвазовского, который родился в Феодосии, жил и работал в Крыму, теперь указано, что он является украинцем.

По информации издания ГОРДОН, 8 февраля Семеник сообщила, что сотрудники музея искусства Метрополитен, реагируя на её многочисленные требования, изменили название картины французского художника и скульптора Эдгара Дега, которая ранее называлась «Русские танцовщицы». После переименования картина называется «Танцовщицы в украинских костюмах».

Также Семеник обратила внимание, что музей Метрополитен внёс исправления в описание работ уроженца Мариуполя, художника Архипа Куинджи, назвав его украинцем. Ранее его представляли как российского художника.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года Лондонская национальная галерея переименовала картину Эдгара Дега «Русские танцовщицы» на «Украинские танцовщицы».

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