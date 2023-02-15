Житель Одесской области за убийство сядет на 4 года в тюрьму

На основании собранных доказательств полицейские под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры выдвинули обвинения 68-летнему жителю села Троицкое Любашевской территориальной громады Одесской области в убийстве своего односельчанина и направили обвинительный акт в суд.

Суд, рассмотрев материалы производства, исследовав доказательства, собранные правоохранителями на этапе досудебного расследования, признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы, — сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что трагическое событие произошло в августе прошлого года в селе Троицкое.

«В полицию поступило сообщение от врачей скорой помощи об обнаружении в одном из частных домовладений 68-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. По заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчина умер от механической асфиксии в результате аспирации крови в дыхательные пути», — говорится в сообщении.

Полицейские разыскали 50-летнего местного гражданина, который накануне заходил в гости к покойнику. Мужчина признался правоохранителям, что во время застолья владелец дома высказывался в его адрес оскорбительно, из-за чего он разозлился и ударил пенсионера кулаком в лицо, а когда тот упал – ногой по голове. Далее правонарушитель пытался поднять потерпевшего, но из-за продолжавшихся угроз и оскорблений оставил его во дворе и ушёл домой.

На следующий день он обнаружил односельчанина на том же месте, где оставил накануне, и попросил родственницу вызвать скорую. Медики только констатировали смерть мужчины.

«Действия правонарушителя следователи квалифицировали как убийство, совершённое по неосторожности», — резюмируется в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года полицейские Болградского района Одесской области задержали местного мужчину по подозрению в убийстве родного брата.

Фото: Подольское районное управление полиции Одесской области

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