Болградские полицейские выехали на «бытовуху», а попали на убийство

Полицейские Болградского района Одесской области задержали местного мужчину по подозрению в убийстве родного брата.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что во время семейной ссоры 59-летний злоумышленник насмерть избил 61-летнего потерпевшего, а осознав результат своих действий, спрятал его тело в гараже.

Преступление, которое было совершено в Бородинской общине 17 декабря, сотрудники отделения полиции № 2 Болградского районного отдела полиции раскрыли, поехав 20 декабря по вызову ссоры правонарушителя с односельчанкой. Бытовой конфликт правоохранители уладили на месте и там же узнали от сестры мужа об исчезнувшем куда-то брате. Женщина просила разыскать его.

«Немедленно взявшись за поиски гражданина, полицейские обнаружили его тело завёрнутым в ковёр в домовладении фигуранта», — говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, братья, проживавшие вместе, часто ссорились из-за семейных недоразумений. Последний такой конфликт произошёл между мужчинами при совместном употреблении алкогольных напитков. Младший по возрасту брат бил старшего по голове кулаками и стулом и пошёл спать, а утром обнаружил его на кухне без признаков жизни. Смерть пострадавшего наступила от множественных переломов костей черепа и лица, повлекших отёк мозга.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленник спрятал тело в гараже, вымыл следы крови и стал заниматься своими делами, словно, ничего не произошло.

Полицейские изъяли из домовладения вещдоки и направили их на экспертизу.

В преступлении фигурант признался. Он был задержан. При наличии достаточных улик, которые следователи собрали в рамках уголовного производства, мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве (от семи до пятнадцати лет).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года в Одесском районе в состоянии алкогольного опьянения правонарушительница ударила своего супруга ножом в спину, от чего тот умер до приезда скорой.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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