Убийство: жительница Одесской области, выпив лишнего, пырнула ножом своего мужа

В состоянии алкогольного опьянения правонарушительница ударила своего супруга ножом в спину. Он умер до приезда скорой.

Подробности убийства сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение от соседей 34-летнего мужчины о том, что тот истекает кровью и не подаёт признаков жизни.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Одесского районного управления полиции №2. Правоохранители установили: гражданина ударила ножом жена во время семейной ссоры. Лезвие повредило лёгкие и потерпевший скончался от острой кровопотери до приезда медиков», — говорится в сообщении.

Женщину задержали. Сначала она отрицала свою вину, а когда протрезвела, вспомнила, что произошло, и призналась, виня во всём водку.

Следователи полиции под процессуальным руководством Беляевской окружной прокуратуры сообщили правонарушительнице о подозрении в умышленном убийстве. Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

В ходе досудебного расследования подозреваемую поместили под стражу. Следствие продолжается.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года в Одессе правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 51-летней местной жительницы, тело которой он расчленил и выбросил на свалку.

Фото и видео: Одесское районное управление полиции №2

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