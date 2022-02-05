72-летний одессит за рулём «Мерседеса» погиб из-за сердечного приступа

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия по улице Преображенской.

По сообщению Одесского районного управления полиции №1, установлено, что автомобиль Mersedess под управлением одессита, 1949 г.р., выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota и BMW.

«С гражданами, находившимися в последних двух транспортных средствах, всё хорошо. Водитель Mersedess скончался. По предварительной информации, у него произошёл сердечный приступ, врачи пытались реанимировать мужчину, однако, не смогли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полные обстоятельства аварии выясняет следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий Следственного управления ГУНП в Одесской области. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщала Одесса News, полицейские расследуют факт ДТП на железнодорожном переезде возле села Великодолинское в Одесском районе, произошедшего 3 февраля, когда 24-летний водитель Opel превысил скорость, сбил шлагбаум и столкнулся с грузовым поездом, который двигался через переезд.

Фото: Нацполиция в Одесской области

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