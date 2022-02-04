Куда пойти в Одессе на выходных 5-6 февраля

Надеемся, строгие карантинные ограничения не омрачат выходные дни и Вы сможете в полном объёме насладиться тем, что предлагают одесситам и гостям города учреждения культуры и искусства.

Выбор, как всегда, за Вами.

5 февраля спектакль в Доме клоунов «Ромео и Джульетта». Зрителей ждёт безумно смешная комедия про любовь по пьесе Бориса Барского. И хотя герои будут те же, что и в знаменитой шекспировской пьесе, развитие сюжета пойдёт по другой линии. Будет много смешных событий и очень счастливый финал на кладбище. Приходите к 19:00. Стоимость билетов — 180-350 грн.

5 февраля в 19:00 на площадке Театр Перуцкого комедия «Интимный разговор с ароматом бензина». Её привезёт киевская театральная студия Fe.Nik.S при ТО «Чёрный Квадрат». Душевные беседы и оторванные конечности, юмор «не для всех» и романтика – всё смешается во взрывоопасном коктейле. В трэш-комедии присутствуют сцены насилия, расизм, гомофобия. Возможна и ненормативная лексика. Поэтому детям, ханжам и людям без чувства чёрного юмора вход не рекомендуется. Адрес театра: ул. Канатная, 71. Стоимость билетов от 290 гривен.

5 февраля китайский Новый год можно будет отметить в самых ярких традициях в Музее интересной науки. Событие превратится в эпицентр праздников, где вас ждёт приключение с главным героем — Кунг-фу Пандой. Вас познакомят с традициями на тематической лекции, проведут мастер-класс по иероглифам, покажут, как создать традиционный браслет, провести чайную церемонию, поиграть на инструменте «Гонг» и поучаствовать в квесте с подарками. В завершение праздника вы увидите невероятное шоу фейерверков и сможете принять участие в традиционном марше с драконом. Почувствуйте все яркие традиции китайского Нового года! Приходите к 14.00. Билеты стоимостью 350 грн (детский), 250 грн. для взрослых.

5 февраля на сцене Одесского русского театра покажут спектакль в жанре комедии «Баламуты» по пьесе сценариста знаменитой кинокартины «Любовь и голуби» Владимира Гуркина. Герои озорной комедии устали от однообразной скучной жизни на склоне лет и чтобы привнести красок в свои дни, осмелились на сумасшедшие поступки. Приходите к 19:00. Стоимость билетов – 80-300 грн.

6 февраля в 19:00 одесский театр «Маски» приглашает на «Дон Жуана» в Дом клоунов. Яркая, феерически праздничная история любви и красоты, великодушия и мудрости, с элементами музыки, танца, трюков и спецэффектов! И всё это в исполнении легендарного театра «Маски»! Цена билетов от 180 до 350 гривен.

До 8 февраля выставка в Одесском муниципальном музее личных коллекций имени Блещунова выставка театральных костюмов под названием «Театрально-масочный режим». Посетители увидят костюмы знакомых персонажей: Червонную Королеву из «Алисы в Стране чудес», Утку и Павлина из «Гадкого утёнка», китайский костюм к опере “Турандот” Джакомо Пуччини, костюм к пьесе “Пигмалион” Бернарда Шоу и многие другие.

До 8 февраля галерея ArtОdessa в Летнем театре Городского сада открыла Art оf Prefab — фотовыставку-эксперимент от известного фотографа и художницы Анны Апранич.

До 9 февраля выставка работ участников Первой международной триеннале графики малых форм и экслибриса Planet For All в зале Одесской организации Национального союза художников Украины (НСХУ). Ознакомиться с экспозицией можно по адресу; ул. Торговая, 2.

До 10 февраля на втором этаже галереи «Сады Победы» фотовыставка «Красота сквозь столетия». В экспозицию вошли 23 фотоснимка. На них – мужчины и женщины от 20 до 50 лет, разных профессий, которые перевоплотились во всемирно известных личностей. Также на выставке представлены три первые работы пилотного проекта детского сезона, в котором дети перевоплощаются в своих любимых героев сказок и мультфильмов. Экспозиция открыта с 11:00 до 21:00.

До 28 февраля в одесской галерее Invogue#Art на улице Екатерининской, 25, проходит фотовыставка победителей международного конкурса “I SEE PHOTO AWARDS 2021”. Участники выставки – молодые авторы, чьи работы уже отмечены критиками, жюри конкурсов и экспертами в международной сфере фотографии. Выставка посвящена арт-фотографии, являющейся отражением художественного видения окружающего мира. Вход свободный при условии соблюдения карантинных правил. График работы галереи: Пн-Вс с 11.00 до 20.00.

По 2 апреля в Одесском художественном музее выставка Павла Макова «Мапа Мунди». Павел Маков — один из самых дорогих украинских художников, его работами украшены Пинчукартцентр (Киев), Метрополитен-музей (Нью-Йорк), Библиотека Конгресса (Вашингтон) и другие музеи мира. Именно он готовит украинский павильон на 59-й Венецианский биеннале (2022). Стоимость билета 50-100 гривен. Во время карантина для посещения музея необходимо иметь сертификат вакцинации или отрицательный тест на ПЦР (до 72 часов), или справку о выздоровлении в «Дії».

Уютных выходных!

Фото: Александр Александров/Одесса News, Думская, ТАЙМЕР

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod