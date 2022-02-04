Одесский морской порт нарастил перевалку грузов в январе на 13%

По оперативным данным главной диспетчерской Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины», первый месяц текущего года порт завершил с грузооборотом 1 869,5 тыс. тонн, что на 215,2 тыс. тонн, или на 13% превышает аналогичный показатель января 2021 г.

Об этом сообщается на официальном сайте Администрации Одесского морского порта.

Отмечается, что объём перевалки сухих грузов через причалы порта зафиксирован на отметке 1 691,9 тыс. тонн (+10,9 % по сравнению с январём 2021 г.), перевалка наливных составляет 177,6 тыс. тонн (+37,8 %) .

Динамика перевалки по основным позициям в номенклатуре грузопотоков за прошлый месяц выглядит следующим образом:

зерновые грузы: 725,6 тыс. тонн (+39,3% по сравнению с январем 2021 г.);

металлопродукция: 343,2 тыс. тонн (-34%);

контейнеры: 54690 TEU (+ 20,5%);

нефть и нефтепродукты: 158,3 тыс. тонн (+34,9%).

Кстати. Сегодня перевалка грузов в Одесском морском порту производится на 16 терминалах. Из них 10 осуществляют операции с зерновыми, металлопродукцией, генеральными и тарно-штучными грузами, 2 специализируются на контейнерных грузах, 2 – на перевалке пищевых масел, 1 – нефтеналивной терминал, 1 – портовый холодильник. Всеми терминалами управляют частные компании в статусе портовых операторов.

Как сообщала Одесса News, стивидоры Одесского порта постепенно восстанавливают объёмы после пандемического кризиса.

Фото: АОМП

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod