Одесские портовики справляются с последствиями пандемического кризиса

Стивидоры Одесского порта постепенно восстанавливают объёмы после пандемического кризиса.

С итогами грузоперевалки на терминалах порта в 2021 году ознакомил официальный сайт Администрации Одесского морпорта.

Отмечается, что в январе-декабре прошлого года операторы причалов порта совершили рывок в перевалке наливных, сохранили позиции по контейнерным грузам и почти выровняли ситуацию с объёмами зерновых и чёрных металлов – двух массовых грузопотоков порта, наиболее просевших вследствие пандемии и других внешних факторов в 2020- начале 2021 года.

«Грузооборот предприятия в прошлом году достиг отметки 22 565,5 тыс. тонн, что составляет 96,6% от аналогичного показателя 2020 года. При этом сухих грузов в отчётном периоде перевалено 19 987,2 тыс. тонн (-7,5%), наливных – 2 578,3 тыс. тонн (+47,1%)», — констатируется в сообщении.

Динамика объёмов перевалки сухогрузов по основным позициям в номенклатуре выглядит так:

хлебные навалом – 6 832,0 тыс. тонн (- 6,8 % к показателю 2020 г.);

контейнеры – 671 532 TEU (+ 3%);

чёрные металлы – 4 930,2 тыс. тонн (-16,9 %);

другие насыпные (глина огнеупорная, руда, шпат полевой) – 473,1 тыс. тонн (+44,6%).

«Прошлый год для порта прошёл под знаком выхода из пандемического кризиса, – комментирует итоги 2021 г. начальник ОФ ГП «АМПУ» Максим Лапай. — В первом полугодии мы имели отставание 13,6 процента от показателей 2020 года. Во втором полугодии наши партнёры – стивидорные компании сократили отставание более чем в три раза… В этом контексте очень кстати оказался рекордный урожай зерновых в Украине. Операторы портовых элеваторов, перевозчики, вся транспортно-логистическая структура порта оказались готовы к резкому наращиванию объёмов зерновых, начиная с августа».

Кстати. На данный момент перевалка грузов в Одесском порту осуществляется на шестнадцати терминалах: 1 – нефтеналивной, 1 – портовый холодильник, 2 – контейнерных терминала, 2 – по перевалке пищевых масел, остальные 10 – зерновые навалом, металлопродукция, генеральные, тарно-штучные и другие грузы.

Всеми терминалами управляют частные компании в статусе портовых операторов. Наибольший прирост грузооборота за прошлый год продемонстрировали ООО «Олимпекс Купе Интернешнл» – 1 382,8 тыс. тонн (+ 45,7% к результату позапрошлого года), ООО «Новотех-Терминал» – 2 524,2 тыс. тонн (+ 13,2%). Лидер среди украинских терминалов по перевалке контейнерных грузов – ДП «КТО» (дочернее предприятие немецкого холдинга HHLA) в отчётном периоде смог не только удержать позиции 2020 года, но и нарастить показатели – 390 806 TEU (+5,1%).

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