В Одесском порту начали обработку грузов на новых железнодорожных платформах

Оператор контейнерного терминала ГП «Контейнерный Терминал Одесса» (КТО) на Карантинном молу Одесского морского порта начал эксплуатацию нового фронта обработки железнодорожных вагонов — на путях №№17-а и 17-б длиной около 200 метров каждый.

Об этом сообщает официальный сайт Администрации Одесского морского порта.

Отмечается, что по информации инженеров группы железнодорожных операций главной диспетчерской Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» (ОФ ГП «АМПУ»), подписано Дополнение к ЕТП (Единому технологическому процессу — технологическому процессу работы администрации Одесского морского порта и железной дороги) о включении новых путей №№17-а и 17-б, длиной около 200 метров каждый, в технологический цикл припортовой железнодорожной станции «Одесса-порт».

Новый фронт обработки железнодорожных платформ в тылу причала №2 Карантинного мола построил за собственные средства портовый оператор ГП «Контейнерный Терминал Одесса» (КТО). В конце сентября компания завершила процесс получения пакета согласований на эксплуатацию объекта от АО «Укрзализныця» и соответствующих госинспекций. С начала октября на этих путях осуществляются операции по погрузке разгрузке железнодорожных платформ.

«Новый фронт обработки подвижного состава рассчитан на одновременный приём 26 платформ. После его ввода в эксплуатацию пропускная способность железнодорожных путей, которыми оперирует «КТО», возросла до 152 вагонов в сутки, — прокомментировал событие начальник ОФ ГП «АМПУ» Максим Лапай. — Расширение железнодорожной инфраструктуры контейнерного терминала на Карантинном молу Одесского порта является очередным этапом в реализации Стратегии развития морских портов Украины на период до 2038 года».

Как сообщала Одесса News, объём грузоперевалки Одесского морского порта в сентябре превысил 2 млн. тонн: на терминалах порта перегружено 2095,6 тыс. т. грузов, что на 10,3% выше аналогичного показателя сентября прошлого года (1 899,6 тыс. т.).

Фото: ГП»КТО»

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