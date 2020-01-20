«Руслан» перевёз самый большой спутник Lockheed Martin из США во Французскую Гвиану

Украинская грузовая авиакомпания «Авиалинии Антонова» переправила во Французскую Гвиану на Ан-124-100-150 «Руслан» самый большой спутник американской компании Lockheed Martin.

Об этом говорится в видео, размещённом на YouTube-канале Antonov Company.

«Авиакомпания «Авиалинии Антонова» использовала модернизированный Ан-124-100-150 для перевозки самого большого и самого мощного космического аппарата, который когда-либо строил Lockheed Martin», — говорится в описании к видео.

Полёт осуществлялся с аэродрома Moffett в США во Французскую Гвиану.

Спутник будет обслуживать Ближний Восток и Европу.

Как отмечается, об этом перелёте стало известно благодаря компании back2back productions, работники которой сняли событие и транслировали его как часть сериала Mega Air.