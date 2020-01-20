MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Мировые новости
  4. «Руслан» перевёз самый большой спутник Lockheed Martin из США во Французскую Гвиану

«Руслан» перевёз самый большой спутник Lockheed Martin из США во Французскую Гвиану

650x488-Cropped.jpg

Украинская грузовая авиакомпания «Авиалинии Антонова» переправила во Французскую Гвиану на Ан-124-100-150 «Руслан» самый большой спутник американской компании Lockheed Martin.

Об этом говорится в видео, размещённом на YouTube-канале Antonov Company.

«Авиакомпания «Авиалинии Антонова» использовала модернизированный Ан-124-100-150 для перевозки самого большого и самого мощного космического аппарата, который когда-либо строил Lockheed Martin», — говорится в описании к видео.

Полёт осуществлялся с аэродрома Moffett в США во Французскую Гвиану.

Спутник будет обслуживать Ближний Восток и Европу.

Как отмечается, об этом перелёте стало известно благодаря компании back2back productions, работники которой сняли событие и транслировали его как часть сериала Mega Air.

Просмотров: 74

Смотрите также...

scroll to top