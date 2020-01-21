В Международном аэропорту «Одесса» почтили память «киборгов»

20 января в новом терминале Международного аэропорта «Одесса» состоялся концерт-реквием в память защитников Донецкого аэропорта.

Концерт-реквием дали военные оркестры Центра военно-музыкального искусства ВМС ВСУ, Военной академии Одессы и воинской части Нацгвардии Украины, сообщает Укринформ.

«Сегодня мы впервые исполнили композицию «Колокола войны», которая была создана для уникального инструмента, изготовленного из отстрелянных гильз разного калибра», — сказал руководитель Центра военно-музыкального искусства ВМС ВСУ, капитан второго ранга Любомир Сукенник.

Также военные музыканты исполнили в зале аэропорта композиции «Уважение», «Тишина» и «Тайна».

После исполнения каждого из музыкальных произведений раздавался шквал аплодисментов пассажиров и лиц, которые их встречали, а также работников воздушной гавани.

«Люди по-разному воспринимают композиции, а мы считаем их нашим оружием большого калибра, что поражает в сердце и в голову», — подытожил выступление музыкантов руководитель оркестра Военной академии капитан Сафет Джемалядинов.

Для справки. 5 лет назад завершились бои за Донецкий аэропорт, оборона которого продолжалась 242 дня — с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года. 20 января 2015 года пророссийские боевики, не прекращая штурмов, взорвали новый терминал Донецкого аэропорта, окончательно превратив некогда один из крупнейших аэропортов страны в руины. После этого военным руководством было принято решение отвести украинских бойцов, и 22 января последние уцелевшие защитники покинули разрушенный терминал.

Фото: odessa.online