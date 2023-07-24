В бою за Украину погиб житель Одесской области Валерий Подорожня, светлая память

5 июня село Покровка Любашевской громады Одесской области провело в последний путь своего жителя — Валерия Подорожню, погибшего 31 мая во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Торское Краматорского района Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба Любашевской громады.
Валерию шёл 42-й год…
По официальным данным Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, Валерий Подорожня скончался от ранений.
Как сообщала Одесса News, 3 июня 2023 года в Арцизской громаде Одесской области попрощались с погибшим Василием Пелеваном.
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Фото: Любашевская громада/Facebook
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