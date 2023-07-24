В бою за Украину погиб житель Одесской области Валерий Подорожня, светлая память

5 июня село Покровка Любашевской громады Одесской области провело в последний путь своего жителя — Валерия Подорожню, погибшего 31 мая во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Торское Краматорского района Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Любашевской громады.

Валерию шёл 42-й год…

По официальным данным Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, Валерий Подорожня скончался от ранений.

Как сообщала Одесса News, 3 июня 2023 года в Арцизской громаде Одесской области попрощались с погибшим Василием Пелеваном.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Любашевская громада/Facebook

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