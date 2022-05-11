За минувшие сутки на юге Украины уничтожили 79 захватчиков и 2 беспилотника

За прошедшие сутки на юге Украины защитники уничтожили 79 российских захватчиков, а также 12 единиц военной техники, в том числе два беспилотника

Об этом в Facebook сообщает Оперативное командование «Юг».

«Наши подразделения на Херсонщине и Николаевщине, вдоль линии столкновения крепко держат занятые позиции в готовности продвигаться на восток… Всего нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями, авиацией Воздушных сил и Сухопутных войск в течение суток нанесено поражение более чем 90 целям на вражеских позициях», — говорится в сообщении.

Общие потери агрессора составляют 79 человек и 12 единиц техники, среди которых два беспилотника типа «Орлан-10» БПЛА, а также гаубицы, автомобильная и бронетехника.

Как отмечается, в Одесской области продолжается психологическое давление на население приграничных с Приднестровьем районов из-за возможной блокады региона после прекращения функционирования Днестровского моста, по которому вновь был нанесён ракетный удар. Неприятель также нагнетает обстановку путём приведения вооружённых формирований Приднестровского региона Республики Молдова и подразделений оперативной группы российских войск в полную боевую готовность.

Также сохраняется угроза ракетных ударов из временно оккупированного Крыма, с воздуха с применением авиации и с моря, где продолжает находиться вражеская корабельная группировка, оснащённая крылатыми ракетами.

«Силы охраны и обороны юга Украины продолжают выполнение задач по назначению, эффективно противодействуют вызовам и угрозам», — подчёркивают в ОК «Юг».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.