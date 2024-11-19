В бою за Украину погиб житель Одесской области Денис Проданов, светлая ему память

16 ноября 2024 года в Запорожском направлении, выполняя боевое задание, погиб житель села Железнодорожное Болградского района Одесской области, военнослужащий подразделения территориальной обороны Денис Проданов.

Денису было 44 года, — сообщил Болградский городской совет.

У защитника остались жена, двое детей и родители.

Одесса News сообщала о гибели 28 июля 2024 года в районе населённого пункта Никольское Херсонской области Дмитрия Гусева — 35-летнего воина, жителя села Успеновка Белгород-Днестровского района.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Болградский горсовет/Facebook

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