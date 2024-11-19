Зеленский посетил одесситов, строящих укрепления на Покровском направлении

Президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак 18 ноября посетили одесситов, которые вместе с другими помогают строить фортификации на Покровском направлении в Донецкой области.

Об этом сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Президент заслушал доклады руководства области и ознакомился с ходом возведения фортификаций. Во время осмотра строительства фортификаций Глава государства пообщался с представителями общин Одесщины и Закарпатья, которые сейчас помогают укреплять линию обороны на Покровском направлении. Также здесь бок о бок с общинами работают специалисты «Укрзализныци». Президент поблагодарил представителей Одесской области и других за большую работу, которая ежедневно усиливает страну и приближает справедливый мир», — написал Кипер.

Одесса News информировала, что на территории Одесской области проводятся работы по обновлению, укреплению, созданию новых фортификационных сооружений.

Фото: ОПУ

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