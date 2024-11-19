Путин: Старт баллистических ракет против РФ разрешает применение ядерного оружия

Владимир Путин подписал указ о введении в действие новой редакции «Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания».

Указ с обновлённым текстом опубликован Кремлем 19 ноября.

Документ оговаривает, в каких случаях Россия считает возможным применить ядерное оружие в отношении «потенциального противника» – под ним понимаются «отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы), рассматривающие РФ в качестве потенциального противника и обладающие ядерным и (или) другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения».

При этом агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считаться их совместным нападением на РФ, говорится в документе.

Согласно доктрине, ядерный ответ допускается при поступлении достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих РФ или её союзников, включая самолёты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотные, гиперзвуковые и другие летательные аппараты и пресечении ими госграницы. Также он возможен как при «угрозе» РФ обычным оружием, или при нападении на Белоруссию как участника союзного государства, говорится в документе.

В тексте при этом указано, что Москва рассматривает как «средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой» и «предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы».

Указ вводит доктрину в силу с 19 ноября.

Одесса News информировала, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по территории страны-агрессора России американскими ракетами большой дальности ATACMS. Об этом 17 ноября сообщила The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.

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